EA FC: la nuova modalità open world trapela online

I playtest interni della nuova modalità open world di EA FC sono appena iniziati, ma il primo vero terremoto informativo non ha tardato a manifestarsi: la mappa completa del mondo di gioco è già circolata online. Un leak enorme, considerando che l’esplorazione rappresenterà il fulcro di questa inedita esperienza creata da EA Sports.

Secondo le prime immagini trapelate, l’avventura prenderà avvio in un enorme hub futuristico a forma di pallone da calcio. Un luogo essenziale dal punto di vista estetico, ma concepito come crocevia che collega tutte le principali zone della mappa, dai negozi agli spazi destinati ai mini-giochi.

Prima di raggiungere le aree più ricche di attività, i giocatori potranno attraversare una cittadina in stile britannico, con case in mattoni rossi, stradine tranquille, piccoli ponti e ampie zone verdi. Per il momento le interazioni sono limitate alla libera esplorazione e alle emozioni degli avatar, ma il potenziale social della zona è evidente.

Tre negozi sono già collocati sulla mappa, tutti dedicati esclusivamente ai contenuti cosmetici. EA sembra voler seguire una direzione precisa: nessun vantaggio competitivo acquistabile, nessun pay-to-win, solo personalizzazioni estetiche disponibili tramite la valuta interna Clubs Coins. Le vetrine sono ancora vuote nei playtest, ma al momento del lancio sarà probabilmente presente un catalogo molto più ricco.

Il cuore dell’esperienza open world è rappresentato dai sei mini-giochi distribuiti lungo la mappa, ciascuno con regole, campi e dinamiche differenti. I giocatori potranno iscriversi alle partite, osservare da bordo campo oppure partecipare a turno. Le attività individuate finora sono:

Kickabouts

Draw the Line

Rush

Closest to the Pin

Balloon Ball

Foot Tennis

Una combinazione di sfide tecniche, partite rapide e modalità social che punta a offrire un’esperienza calcistica leggera, accessibile e sempre diversa. Un vero parco giochi calcistico virtuale.

Intanto sono già circolate su TikTok alcune clip dei playtest, che mostrano i primi sprazzi di gameplay dell’open world. EA, però, sta rimuovendo rapidamente ogni contenuto non autorizzato, quindi molti video potrebbero sparire nelle prossime ore.

Questa nuova modalità rappresenta una svolta radicale per la serie EA FC, mai così vicina a un mondo persistente in stile gioco di ruolo sportivo. Rimane solo un interrogativo importante: quanto sarà grande davvero l’area esplorabile e quante funzionalità verranno aggiunte entro il lancio ufficiale?

