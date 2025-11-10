Mancini dice no all’Al Sadd: l’ex CT dell’Italia aspetta un progetto europeo

Le indiscrezioni arrivate domenica sera confermano che Roberto Mancini ha rifiutato la proposta dell’Al Sadd, club di primo piano della Qatar Stars League. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, reduce dall’esperienza con l’Arabia Saudita, non avrebbe intenzione di ripartire dal Medio Oriente e sarebbe invece in attesa di una nuova opportunità in Europa.

Secondo gli aggiornamenti riportati da Fabrizio Romano, Mancini era stato individuato come il primo obiettivo dell’Al Sadd, ma ha deciso di declinare l’offerta. Si tratta di un dietrofront significativo, soprattutto dopo che nei giorni scorsi fonti italiane davano l’accordo ormai vicino. Il tecnico marchigiano sembra voler rientrare nel calcio europeo, preferibilmente in un campionato competitivo e con un progetto solido.

Mancini è senza squadra da oltre un anno. Dopo aver lasciato la Nazionale italiana nell’estate del 2023, aveva accettato in tempi rapidissimi la panchina dell’Arabia Saudita, ma il rapporto si è concluso lo scorso ottobre con una risoluzione consensuale. Da allora il suo nome è circolato in diverse situazioni, soprattutto in Serie A.

È stato accostato alla Juventus prima della nomina di Luciano Spalletti come CT dell’Italia, e nelle ultime settimane sono emerse anche ipotesi legate all’Atalanta. La sua presenza sugli spalti durante la recente vittoria della Dea contro il Marsiglia in Champions League ha alimentato ulteriori speculazioni sul possibile successore di Ivan Juric qualora la dirigenza bergamasca decidesse di cambiare.

Per ora non ci sono trattative concrete, ma Mancini appare deciso: rifiutata la pista qatariota, aspetta solo la chiamata giusta per tornare in panchina.

