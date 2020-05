Calciomercato Juventus: accordo con il Barcellona per lo scambio Pjanic-Semedo. Anche De Sciglio nella trattativa

Dalla Spagna ne sono sicuri: la Juventus avrebbe raggiunto un accordo con il Barcellona per lo scambio Pjanic-Semedo. I bianconeri avrebbero inserito anche Mattia De Sciglio nella trattativa, oltre ad un conguaglio economico pari a 25 milioni di euro.

L’asse che collega Torino alla Catalogna è davvero caldissima in questi ore e Juventus e Barcellona sarebbero pronte a definire una maxi operazione di mercato. A sbarcare in Italia dovrebbe essere Nelson Semedo, mentre sono destinati a volare in Spagna Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio.

A riportare tale notizia è stato il quotidiano catalano SPORT, da sempre vicino alle vicende del Barcellona. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo con i blaugrana che sarebbero riusciti finalmente a mettere le mani sul giocatore bosniaco.

Semedo ha un valore di mercato molto importante, ma la Juventus inserendo Pjanic e De Sciglio nella trattativa sarebbe riuscita ad abbassare il costo. Al Barcellona, oltre ai due giocatori, andrà un conguaglio pari a 25 milioni di euro.

L’ex giocatore del Benfica è un profilo che piace alla Juventus ed il suo agente, il potente Jorge Mendes, pare abbia avuto un ruolo importante nella trattativa. Semedo aveva già fatto capire al Barcellona di voler andare via e Jorge Mendes ha iniziato a cercare acquirenti, contattando proprio la Juventus.

La trattativa, dovesse essere confermata, lascerebbe molto perplessi per due motivi. Il primo è puramente sportivo, visto che la Juventus si ritroverebbe senza un regista a centrocampo. Il secondo è economico, dato che è praticamente impossibile che Semedo possa valere più di Pjanic e De Sciglio insieme.

Se dalla Spagna sono sicuri di questa trattativa, dall’Italia non sono arrivate conferme su questo maxi scambio. Secondo i media nostrani, Juventus e Barcellona stanno cercando di capire se ci sono margini per fare affari, ma nulla è stato ancora deciso.

Nessuna conferma su un principio di accordo trovato nelle ultime ore tra #Juve e #Barça. Le società sono in contatto e stanno provando a studiare qualche operazione. Ma, ad oggi, nessuna intesa ⚪️⚫️⚠️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 17, 2020

