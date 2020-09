Calciomercato Juventus: accordo con Higuain per la rescissione

La Juventus ha trovato l’accordo con Gonzalo Higuain per la rescissione consensuale del contratto. L’argentino pronto all’avventura in MLS nell’Inter Miami di Beckham.

Una trattativa lunga, quasi estenuante, ma alla fine la Juventus e Gonzalo Higuain sono riusciti a trovare un accordo per quanto riguarda la rescissione contrattuale dell’argentino che ha paralizzato il mercato bianconero. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con Higuain pronto ad una nuova avventura.

Il giocatore argentino classe 1997 andrà a giocare in America nella Major League Soccer e dopo aver rescisso con la Juventus firmerà un contratto con l’Inter Miami. Al club americano, il cui proprietario è David Beckham, Higuain si legherà per le prossime due stagioni.

Nell’Inter Miami Higuain ritroverà Matuidi, passato anche lui in MLS in questa sessione di mercato dalla Juventus. Per rescindere il suo contratto, in scadenza nel 2021, i bianconeri si sono accordati con Pipita per una buonuscita attorno ai 7,5 milioni di euro, vale a dire il 50% dello stipendio netto del giocatore.

Una volta risolta la grana Higuain, la Juventus potrà finalmente tornare a muoversi e a prendere il suo sostituto. Salvo clamorosi dietrofront, il nuovo numero 9 bianconero sarà Luis Suarez, fuori dai piani di Koeman per il nuovo Barcellona.

Con il Pistolero la Juventus ha già un accordo sulla base di un contratto biennale a 10 milioni annui e l’uruguaiano deve solo ottenere il passaporto italiano. Suarez dovrebbe sostenere l’esame di italiano la prossima settimana e solo dopo aver risolto i dettagli burocratici potrà legarsi alla Juventus.

Il club bianconero, inoltre, riconoscerà al Barcellona anche un’indennizzo economico per agevolare la trattativa. Anche in questo caso, l’accordo è già stato trovato e non ci saranno problemi sotto tale punto di vista.

