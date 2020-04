Calciomercato Juventus: 120 milioni dal Newcastle per Dybala? Idea Neuer

Con il cambio di proprietà, il Newcastle è pronto a lanciare l’assalto a Paulo Dybala, con la Juventus che potrebbe incassare ben 120 milioni di euro per la cessione della Joya. In entrata occhi puntati sul tedesco Manuel Neuer.

Il Newcastle è destinato a diventare una delle società più ricche al mondo con l’acquisizione del club da parte del principe saudita Mohammed Bin Salman, intenzionato a rendere grande il club. I Magpies stanno già cercando giocatori per un progetto importante e nel mirino è finito anche Paulo Dybala.

La Juventus è in contatto con il giocatore argentino per il rinnovo del suo contratto, dove oltre al prolungamento è previsto anche un sostanzioso aumento dell’ingaggio. I bianconeri sono pronti ad offrire a Dybala un rinnovo fino al 2022 ed un ingaggio che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Tuttavia, il Newcastle è pronto a far follie per il giocatore e sarebbe disposto ad offrire alla Juventus ben 120 milioni di euro per avere la Joya. Al giocatore argentino, invece, sono pronti ad offrire un ricco ingaggio da 12-13 milioni, per un’operazione complessiva che costerà ai Magpies circa 185 milioni di euro.

Offerta sicuramente importante che potrebbe far vacillare la Juventus, ma molto dipenderà anche dalla volontà di Dybala che non sembra più convinto di voler lasciare Torino. Per Sarri è un giocatore fondamentale ed appare difficile che possa lasciare la Juventus in estate.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, nonostante il rinnovo di Szczesny, la Juventus si sta guardando intorno per trovare un portiere. Nel mirino della dirigenza bianconera ci sarebbe finito Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco, accostato già in passato al club campione d’Italia.

I bavaresi stanno cercando di rinnovare il contratto del loro portiere, ma ancora non si è riusciti a trovare un accordo. La Juventus sarebbe pronta ad inserirsi nel caso in cui sorgessero nuove difficoltà, anche se il presidente del Bayern Uli Hoeness ha rassicurato i tifosi, dichiarando come si augura di vederlo a Monaco di Baviera ancora per molto.

