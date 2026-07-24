Calciomercato Juve, clamoroso Vicario: escluso dalla tournée del Tottenham, la Juventus resta alla finestra

Il calciomercato della Juventus registra un’improvvisa accelerazione sul fronte dei portieri. Guglielmo Vicario è stato infatti ufficialmente escluso dalla lista dei convocati del Tottenham per la imminente tournée pre-stagionale. La scelta del club inglese rappresenta un chiarissimo segnale di mercato, interpretato dagli addetti ai lavori come l’indizio fondamentale di un imminente addio alla Premier League per l’estremo difensore italiano.
Spurs in tournée senza Vicario: il segnale di mercato
La decisione di lasciare il portiere azzurro a Londra non è passata inosservata agli occhi dei principali club europei. L’esclusione dai convocati per gli impegni estivi del Tottenham conferma come il giocatore non sia più considerato centrale nel progetto tecnico degli Spurs, aprendo concretamente alla possibilità di una cessione a titolo definitivo o con formule strutturate nelle prossime settimane.
L’interesse della Juventus per il portiere azzurro
La Juventus sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della situazione attorno all’ex portiere dell’Empoli. La dirigenza bianconera, da sempre attenta ai migliori talenti italiani, valuta l’inserimento di Vicario come un’opportunità strategica per rinforzare la rosa della squadra. L’eventuale arrivo del portiere garantirebbe al club bianconero un profilo di caratura internazionale, dotato di grande reattività tra i pali ed esperienza maturata nei contesti più competitivi d’Europa.
Sviluppi e cifre della trattativa
L’operazione presenta comunque aspetti finanziari da ponderare con attenzione, legati soprattutto alle pretese economiche del Tottenham, deciso a monetizzare al massimo dalla partenza del giocatore. Dal canto suo, la Juventus intende procedere con cautela senza forzare i tempi, facendo leva sul gradimento dell’estremo difensore per un eventuale ritorno in Serie A. I contatti tra gli intermediari proseguiranno nei prossimi giorni per verificare la reale fattibilità dell’affare.