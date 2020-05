Calciomercato, intrecci Inter-Juventus: Emerson e Semedo per De Sciglio, Pjanic o Lautaro Martinez?

La sfida Inter-Juve prosegue anche sui possibili scambi di mercato da intavolare con il Barcellona. Ora il club blaugrana si trova davanti ad un vicolo.

Dare Emerson e Semedo alla Juventus per De Sciglio e Pjanic oppure all’Inter per Lautaro Martinez? Questo l’interrogativo che da giorni si stanno ponendo in casa Barcellona.

Ebbene sì, sia i bianconeri che i nerazzurri si stanno contendendo le stesse pedine da scambio messe in tavola dal Barcellona e il club spagnolo, ora, potrebbe essere costretto a cambiare i termini d’offerta con i club.

L’obbiettivo numero uno sembrerebbe ancora essere Lautaro Martinez. L’accordo con l’Inter per “El Toro”, però, continua ad essere più lontano di quanto dicono dalla Spagna.

L’inserimento di Semedo ed Emerson, pedine scelte dai nerazzurri, non ha comunque sbloccato la situazione, dal momento in cui non c’è ancora accordo sulla base economica.

Diversa la situazione in casa Juventus. La pedina scelta dai bianconeri, in questo caso, sarebbe Arthur, il quale però sembra non essere intenzionato a cambiare club.

Ecco, quindi, che il Barcellona starebbe provando ad inserire Semedo nella trattativa con Agnelli, proponendo sull’altro versante Firpo all’Inter.

Un intreccio di mercato atipico, soprattutto considerando che siamo solamente al mese di maggio. Le due squadre, intanto ci ragionano. Tutto, però, porta a pensare che qualche giocatore sul fronte Spagna-Italia si muoverà, sia su una rotta che sull’altra.

