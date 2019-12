Calciomercato Inter: Weigl in offerta. L’Inter ci prova

l’Inter è molto attiva per il mercato di gennaio che sta per aprirsi. I nerazzurri cercano di colmare le lacune di rosa per competere al meglio nella seconda parte di stagione

Tanti i profili cercati, l’Inter è in cerca di un esterno sinistro e di un attaccante di riserva ai titolari, ma è il reparto di centrocampo a dover essere modificato maggiormente.

L’ultima idea dei nerazzurri è Julian Weigl, centrocampista difensivo del Borussia Dortmund. Il tedesco classe 1995 è finito nel mirino della dirigenza interista da qualche tempo, con l’interesse che si è intensificato nelle ultime settimane.

Weigl ha di recente rifiutato il rinnovo di contratto offertogli dal Dortmund con scadenza 2021 e l’idea di una cessione potrebbe essere realizzabile. Il costo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro, prezzo che però potrebbe abbassarsi se il giocatore arrivasse a un anno di scadenza del contratto.

Al momento l’Inter ha fatto col giocatore e la società giallonera solo sondaggi preliminari, ed è molto difficile ci sia una cessione già a gennaio. Più probabile che il discorso si riapra a giugno, riprendendo il dialogo iniziato nell’immimente sessione invernale.

