Calciomercato Inter: vicinissimo Emerson Palmieri

Dopo il colpo Hakimi, l’Inter punta a sistemare anche la fascia sinistra. Il prescelto pare essere Emerson Palmieri, l’ex Roma ora in forza al Chelsea sarebbe il preferito dalla dirigenza nerazzurra per la prossima stagione.

Dopo aver ufficializzato Hakimi per l’esterno destro, le attenzioni del mercato dell’Inter si sono spostate sull’altra fascia. I dirigenti nerazzurri lavorano per cercare un esterno sinistro di valore, da regalare ad Antonio Conte per la prossima stagione. Trai i tanti nomi sondati (Gosens, Alex Telles, Kostic, Marcos Alonso e il sogno Alaba), uno più di tutti avrebbe convinto gli uomini mercato nerazzurri. Si tratta di Emerson Palmieri, terzino sinistro classe 1994 ora al Chelsea, ma con un passato in Serie A alla Roma. L’esterno italo brasiliano proviene da una stagione di alti e bassi, ma la sua duttilità tattica (può giocare a sinistra in un sistema a 4 o in un sistema a 3) e la conoscenza di Antonio Conte, che già lo ha avuto al Chelsea nella stagione 2017/2018, potrebbero aiutare la trattativa, visto che i Blues non lo considerano un incedibile. Al momento l’Inter non ha fatto un’offerta ufficiale agli inglesi e non sono chiare eventuale cifre. Ma i primi contatti tra le due società hanno avuto riscontro più che positivo sulla trattativa.

Nato il 3 agosto 1994 a Santos in Brasile ma naturalizzato italiano, Emerson Palmieri cresce proprio nella squadra della città natale con cui compie tutta la trafila delle giovanili. Nella stagione 2014/2015 approda in Italia per una stagione in prestito al Palermo. Ad inizio stagione 2015/2016, il giocatore passa in prestito biennale alla Roma, che lo riscatta nel gennaio 2017 per circa 3 milioni. Con i giallorossi rimane un anno, quando nel mercato invernale seguente si accasa al Chelsea per circa 20 milioni. In Inghilterra con la maglia dei Blues, vince una FA Cup e un Europa League.

