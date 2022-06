Calciomercato Inter: vicinissimi Asllani e Bellanova

Calciomercato Inter, obiettivi giovani per la squadra di Inzaghi: si puntano Bellanova, sulle fasce, e Asllani a centrocampo.

È un’Inter giovane quella che ha in mente Simone Inzaghi per la prossima stagione. La società nerazzurra sta lavorando su più fronti, per rendere più competitiva la rosa che, il prossimo anno, dovrà battagliare con il Milan per il tricolore.

Il primo nome sul taccuino è quello di Raoul Bellanova, esterno destro del Cagliari appena retrocesso in Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni, la società nerazzurra è pronta ad incontrare quella sarda e mettere sul piatto una cifra complessiva di otto milioni per garantirsi le prestazioni del classe 2000.

Bellanova, ex proprietà del Bordeaux, ha totalizzato un gol e due assist nell’ultima stagione di Serie A. La sua grande capacità di corsa può essere un elemento determinante per adattarsi al 3-5-2 di marca inzaghiana, dove comunque si troverebbe a fare, almeno inizialmente, il vice di Darmian o D’Ambrosio.

L’altro obiettivo dei nerazzurri riguarda il centrocampo, e porta il nome di Kristjan Asllani. Il regista dell’Empoli, nelle intenzioni, dovrebbe costituire un’alternativa a Marcelo Brozovic. Per vendere il giocatore, tra i migliori prospetti dell’ultimo campionato di Serie A, il presidente Maurizio Corsi chiede almeno 16 milioni di euro.

L’Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è fermata a un’offerta di 12 milioni cash, cui si aggiungono i giovani Satriano e Kouame come contropartite tecniche. I club sono in ottimi rapporti, e i discorsi destinati dunque ad andare avanti nei prossimi giorni. L’Inter pensa a rinforzarsi, e a breve potrebbe mettere a segno i primi colpi di mercato.