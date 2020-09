Calciomercato Inter: vicina la cessione di Candreva al Genoa, Pinamonti sarà il vice Lukaku

Il Genoa per rimpiazzare il rifiuto di Karsdorp, avrebbe messo gli occhi su Antonio Candreva.

L’interista non rientra nei piani di Conte ed è chiuso anche dal nuovo arrivo Achraf Hakimi, cosi l’ex esterno laziale avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Il Genoa, in piena fase di ricostruzione, sarebbe molto intenzionata ad ingaggiare l’esterno neroazzurro.

La trattativa è già avviata con i due club vogliosi di chiudere nel più breve tempo possibile per due ragioni opposte. Maran è desideroso di avere subito a disposizione Candreva cosi da poterlo utilizzare già nelle prime giornate di campionato, mentre l’Inter è desiderosa di sfoltire la propria rosa cosi da aprire finalmente all’arrivo di Arturo Vidal, nel frattempo sempre più fuori dal progetto del Barcellona.

Serata movimentata quella di ieri sera ad Appiano Gentile. La dirigenza neroazzurra ha avuto un colloquio con Mino Raiola, in cui siè parlato del futuro di Andrea Pinamonti. L’attaccante tornerà all’Inter proprio dal Genoa e la squadra milanese dovrebbe esercitare il riscatto di 19 milioni come da vecchi accordi. Marotta però prima di mettere mano al portafoglio, vorrebbe realmente capire se per il ragazzo possano realmente esserci tutti gli estremi affinchè possa essere proprio il giovane attaccante il vice Lukaku di cui Conte ha bisogno per questa stagione.

