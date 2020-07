Calciomercato Inter: TV Suning in Cina annuncia anche Messi?

È sempre calciomercato verrebbe da dire. Ma, d’altro canto, questo è il periodo del calciomercato e parlarne fa un certo effetto solo perché il campionato, causa Covid, si è dilungato più del solito.

Con la penultima giornata appena iniziata, è quasi tempo di tirare le somme. Inter-Napoli sembrerebbe una partita dalle poche pretese, con la sola voglia di migliorare o mantenere la posizione in classifica. In più, le due squadre, nel mese di agosto scenderanno in campo per disputare le coppe europee. Di conseguenza la partita acquisisce più la fisionomia di un match di preparazione con vista Europa. Ad accendere i riflettori ci pensa, tuttavia, la TV di proprietà Suning con una locandina di presentazione del match alquanto particolare.

Sembra abbastanza chiaro che le intenzioni di Suning siano quelle di riportare l’Inter nell’élite del calcio europeo. La famiglia Zhang ha già dimostrato, tramite l’ingaggio di Conte e un netto miglioramento dei bilanci, di puntare al meglio e saperci fare. Ergo, se si punta al meglio, chi meglio di Messi incarna più di tutti questo concetto? Nessuno. Da qui la suggestione lanciata dalla locandina della TV cinese: un’ombra raffigurante Messi proiettata sul Duomo di Milano.

Negli ultimi giorni si è tanto parlato del padre della pulce argentina. Jorge Messi avrebbe acquistato casa vicino la sede dei neroazzurri. La vicenda ha riacceso le speranze dei tifosi interisti di vedere Messi con i colori della beneamata addosso. In realtà, però, l’acquisto, con conseguente spostamento di residenza, sembrerebbe più un modo per risparmiare sulle tasse, sfruttando il decreto crescita, che altro. Insomma, la strada per vedere il fuoriclasse argentino, anche alla luce delle secche smentite di Marotta, in neroazzurro sembra molto tortuosa e utopistica. Ma il mercato, si sa, è imprevedibile e le sorprese possono essere dietro l’angolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS