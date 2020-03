Calciomercato Inter: Tottenham e Manchester United su Godin

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. Sul capitano dell’Uruguay presenti il Tottenham e il Manchester United.

Tornato in Uruguay dopo 14 giorni di isolamento obbligato a Milano, chissà se Diego Godin starà pensando al suo futuro. Ebbene sì, il difensore ex Atletico Madrid potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione.

La basi di questa scelta sembrerebbero essere nate dal poco feeling con Conte, dettato un ambientamento nella difesa a 3 non proprio al top.

Per lui però, nonostante un’annata no, non mancano gli estimatori. Tante, infatti, sono le squadre che dalla Spagna all’Inghilterra sono in contatto con l’Inter per studiare la posizione della squadra e del calciatore in merito al prossimo calciomercato.

Dopo i sondaggi del suo ex storico Atletico Madrid, il capitano dell’Uruguay, nelle ultime ore sembrerebbe essere finito nel mirino del Tottenham di José Mourinho e del Manchester United.

Quest’ultimi, però, prima di spingere sul difensore nerazzurro, proveranno un affondo con il Napoli per realizzare il sogno Kalidou Koulibaly, da tempo corteggiato dai Red Devils.

Diversa, invece, la situazione del Tottenham e di Mourinho, il quale vede nel “flaco” il profilo ideale per garantire sicurezza ed esperienza alla sua squadra in vista della prossima stagione.

I club internazionali chiamano e la società nerazzurra risponde, pronta ad ascoltare ogni proposta.

