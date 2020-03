Calciomercato Inter: Tolisso o Coutinho con la cessione di Lautaro Martinez?

Con Lautaro Martinez in ottica Barcellona, l’Inter comincia a pensare ai rinforzi. Sul taccuino di Ausilio e Marotta presenti sia Coutinho che Tolisso.

Lautaro Martinez sarà senza alcun dubbio uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato. Per lui ci si aspetta vera e propria asta fino al raggiungimento del prezzo di clausola: 111 milioni.

Tanti sicuramente, ma non tali da fermare il forte pressing che squadre come il Barcellona e il Real Madrid stanno effettuando su uno degli attaccanti più promettenti del prossimo decennio calcistico.

Sulla pista i blaugrana si starebbero addirittura muovendo d’anticipo. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona avrebbe già in mente il jolly da proporre all’inter per facilitare il benestare della trattativa: Philippe Coutinho.

Ebbene sì, l’ex Liverpool a Barcellona non è riuscito fino in fondo a mostrare le sue qualità e sembrerebbe essere più che favorevole ad un ritorno in Italia.

L’Inter ci pensa e in attesa di possibili sviluppi sul fronte Lautaro-Barcellona, sonda un altro nome per il prossimo anno: Corentin Tolisso.

Il centrocampista campione del mondo con la Francia, infatti, interessa e non poco ad Antonio Conte, il quale ne farebbe un perno del proprio centrocampo.

Questa pista è tutt’altro da escludere, soprattutto dal momento in cui il calciatore, essendo ormai fuori dai radar del Bayern Monaco, sarebbe prelevabile con un esborso economico di circa 35-40 milioni. Il suo contratto da 7 milioni all’anno, resta però molto oneroso.

Per ora l’Inter ragiona con cautela, pronta, poi, a tuffarsi a capofitto su ogni occasione prelibata.

