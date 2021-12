Calciomercato Inter: sprint per Ginter a parametro zero

L’Inter è piombata sul giocatore del Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter. Il giocatore, tramite un post su Instagram, ha deciso di non rinnovare con i tedeschi. I nerazzurri pensano al colpaccio a parametro zero.

Al ridosso dell’apertura del mercato invernale, l’Inter comincia già a sondare il terreno per i primi affari. Un possibile colpo potrebbe provenire dalla Bundesliga. Nel mirino del Biscione, infatti, c’è Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach. Dopo cinque anni con la squadra di Gladbach, il giocatore della Nazionale tedesca ha deciso di non continuare la sua avventura in Germania, comunicandolo ufficialmente.

Il suo contratto, tra l’altro, scade proprio a giugno 2022 e l’Inter potrebbe tentare il colpo a parametro zero. Una trattativa che potrebbe essere propiziata da un elemento che sorride ai nerazzurri. L’agente, Gordon Stipic, è lo stesso che ha portato Hakan Çalhanoğlu, dal Milan alla sponda nerazzurra, sempre a costo zero.

Inter, Ginter sogno possibile

“Ho deciso di non prolungare il mio contratto he scadrà in estate“. Con queste parole Ginter, ha comunicato il suo addio con un post sul suo profilo Instagram. Classe 94, il giocatore era tra i convocati con la Nazionale tedesca che nel 2014 si è laureata campione del mondo nei Mondiali in Brasile, seppur non giocando nemmeno un minuto con l’allenatore dell’epoca, Joachim Löw.

186 metri di altezza, Ginter è un giocatore molto fisico. Inizialmente giocava come trequartista ma poi, con il suo approdo nel Friburgo, venne adattato come difensore centrale. Dopo l’avventura con la squadra del Grifone, approda nel Borussia Dortmund di Jürgen Klopp non mostrando appieno le sue qualità, complice anche il campionato non proprio esaltante del BVB.

Con l’arrivo di Thomas Tuchel, trova spazio anche come terzino, diventando una macchina da assist, ben 10. Nel 2017 approda nel Mönchengladbach dove ha superato le 100 presenze. Adesso l’avventura con i Puledri finirà ufficialmente e l’Inter potrebbe abbracciare il suo nuovo difensore con cui Simone Inzaghi potrà gestire al meglio suo pacchetto difensivo.

