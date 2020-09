Calciomercato Inter: sondaggio Al Nassr per Nainggolan. Possibile riscatto Pinamonti

Calciomercato Inter: Radja Nainggolan finisce nel mirino degli arabi dell’Al-Nassr. Resta invece ancora appesa la questione Andrea Pinomonti che, attualmente in prestito al Genoa, attende di conoscere il suo futuro.

Dopo l’ottima stagione 2019-2020 culminata con il raggiungimento della finale di Europa League, poi perduta contro il Siviglia di Lopetegui, l’Inter di Antonio Conte, in attesa di esordire in campionato il prossimo 26 settembre, a San Siro, contro la Fiorentina (i nerazzurri non disputeranno la prima giornata con il Benevento) vigilia sul mercato e guarda sia ai movimenti in entrata che a quelli in uscita.

Per quanto riguarda quelli in entrata, Arturo Vidal sembra essere ormai cosa fatta, così come Kolarov che è atteso già in settimana a Milano per svolgere le visite mediche dopo gli impegni con la nazionale serba. E se il cileno e l’ex Manchester City possono considerarsi ormai nerazzurri, c’è chi come Andrea Pinamonti attende ancora di conoscere il suo futuro. Il talentuoso classe ’99, è attualmente in forza al Genoa di Rolando Maran, ma ancora non sa se nella stagione che inizierà la settimana prossima, vestirà il rossoblu del Grifone o il nerazzurro dei milanesi. L’Inter infatti ha un diritto di recompra sul calciatore che scade nel 2021. E tale diritto può essere esercitato tanto quest’anno quanto il prossimo.

Per quanto riguarda i movimenti in uscita invece, il nome più caldo in queste ore è quello di Radja Nainggolan. Il belga è rientrato alla base dopo il prestito annuale al Cagliari e anche lui, come Pinamonti, attende di conoscere il suo destino. Di lui avrebbe chiesto l’Al Nassr che, dopo aver sondato il terreno per Gomez dell’Atalanta, avrebbe intenzione di portare in Arabia Saudita anche l’ex Roma. Le eventuali cifre dell’affare ancora non si conoscono, ma le possibilità che la trattativa vada a buon fine sono più che buone. Il Cagliari, ad ogni modo, resta sempre alla finestra. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

