Calciomercato Inter: si pensa a Cavani a parametro zero

Gli agenti di Cavani offrono il proprio assistito all’Inter. La società di Suning ci pensa, prendere il Matador a parametro 0 davvero potrebbe essere un’opportunità imperdibile.

Lo abbiamo annunciato già qualche giorno fa: l’Inter, con l’ormai imminente addio di Sanchez, è alla costante ricerca di un vice-Lukaku di primo livello e basso costo.

Il primo nome fatto, in auge già dallo scorso mercato di gennaio, è quello di Oliver Giroud. L’attaccante francese ha però da poco rinnovato il suo contratto con il Chelsea, chiudendo tutti i margini in merito ad una trattativa a 0.

Allora, nelle gerarchie di Marotta, ecco che è risalito Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, in rottura con gli azzurri e pronto a non rinnovare il proprio contratto, potrebbe davvero essere la risposta a parametro 0 che cerca l’Inter.

Questo, almeno, fino a poche ore fa, momento in cui ai nerazzurri è stato proposto Edinson Cavani, dagli stessi agenti del calciatore.

Ebbene sì, questa volta non è stata l’Inter ad andare dal calciatore, ma lo stesso calciatore a venire dall’Inter.

Il Matador ha voglia di rivalsa, è pronto a combattere in Italia e in quei palcoscenici internazionali per mostrare al mondo del calcio quanto uno come lui può ancora dare. Dirgli di “no”, non sarà affatto facile.

L’Inter ci pensa, l’idea di poter fare il doppio colpo a 0 Cavani-Martens resta comunque di difficile attuazione visto l’alto stipendio di entrambi.

