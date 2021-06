Calciomercato Inter: Sensi alla Fiorentina per Dragowski?

Si rinnova l’asse tra viola e neroazzurri sul mercato: la Fiorentina vuole un centrocampista di qualità, mentre l’Inter è a caccia di un portiere.

Uno cerca riscatto, l’altro cerca maggior lustro e i loro destini potrebbero intrecciarsi anche perché rispecchiano perfettamente le ambizioni delle due società richiedenti.

La Fiorentina, ormai assegnata alla “cura” di Vincenzo Italiano, cerca di risorgere dalle proprie ceneri dopo stagioni altalenanti dove le gioie sono state sicuramente meno presenti rispetto ai dolori e la rinascita passerà anche dal mercato dove servono, urgentemente, giocatori in grado di dare qualità alla manovra.

Lo stesso riscatto e la stessa voglia di riemergere dopo stagioni difficili accomunano la società viola con il giocatore che è diventato oggetto dell’interesse della dirigenza di Commisso, ovvero Stefano Sensi.

Il ragazzo ha patito un lunghissimo numero di infortuni che ha negato al nostro campionato la possibilità di vederlo all’opera e anche nel momento in cui Mancini ha voluto credere in lui per Euro 2020, il fisico lo ha tradito. La Fiorentina potrebbe essere l’ambiente giusto per le ambizioni di Sensi che, però, non andrebbe via gratis.

L’Inter vuole valorizzare lo splendido lavoro fatto lo scorso anno e nonostante qualche problema economico di troppo, sta cercando di massimizzare il valore della propria rosa cercando di rendere appetibili anche le alternative in panchina.

Dalla Fiorentina, infatti, piace Bartlomiej Dragowski che aveva già espresso la sua voglia di fare un salto di qualità in una rosa che possa garantirgli le coppe europee.

“Drago” potrebbe essere il giocatore ideale, per prezzo e ingaggio, per avere un reparto di portieri di grande livello, rimarcando un po la filosofia che negli ultimi anni aveva caratterizzato squadre come Juventus o Lazio affiancando due portieri “comprimari”.

Sensi potrebbe, dunque, diventare il perfetto lasciapassare per accaparrarsi le prestazioni del polacco e Marotta è molto attento sugli sviluppi di questa trattativa.

