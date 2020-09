Calciomercato Inter: Sampdoria e Fiorentina si inseriscono per Candreva, che rifiuta il Genoa. Via Esposito con l’arrivo di Pinamonti

Antonio Candreva è in uscita dall’Inter con il Genoa e nei giorni scorsi aveva tentato un affondo per ingaggiare l’esterno interista. L’ex laziale ha però declinato l’offerta giunta dalla Liguria e ora continua a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo club in cui rilanciarsi.

Il calciatore classe 1987 non ha alcuna fretta ed è intenzionato nello scegliere con cura la sua prossima destinazione. La calma dell’ex laziale è dettata dalla voglia di non perdere la Nazionale proprio nell’anno degli Europei scegliendo con cura il club che potrebbe dargli risalto non perdendo cosi la maglia Azzurra.

Nelle ultime ore un sondaggio è stato fatto partire dalla Sampdoria e dalla Fiorentina e proprio la società Viola sembrerebbe dare più certezze al ragazzo.

Andrea Pinamonti è ritornato a Milano dopo il prestito al Genoa e l’entourage del ragazzo capitanato dal mai banale Mino Raiola, ha già intavolato un primo colloquio per parlare del futuro del giovane attaccante neroazzurro. L’intenzione del classe 2001 è quella di restare alla corte di Antonio Conte cosi da far esplodere definitivamente il proprio talento.

La possibile conferma di Pinamonti andrebbe però a chiudere il baby Sebastiano Esposito. Il ragazzo ha voglia di mettersi in mostra e cosi l’Inter sarebbe intenzionata a cedere in prestito per una stagione il classe 2002.

La SPAL si è fatta avanti ma l’intenzione sarebbe quella di cedere il giovane attaccante ad una squadra di Serie A. Crescono cosi le quotazioni di Benevento e Crotone, che hanno fatto partire un sondaggio per arrivare al diciottenne.

