Calciomercato: Inter, Roma e Lazio vogliono Rui Silva a parametro zero

Il portoghese, in forze al Granada, sta stupendo tutti per la sicurezza che offre tra i pali. Moltissimi i suoi estimatori, tra cui Ronaldo, e altrettante sono le squadre che lo vogliono. Inter, Roma e Lazio pensano al possibile colpo.

Rui Silva, 26 anni, portiere portoghese del Granada

Il portiere, il più delle volte, può decidere l’andamento di una partita ed è importante assicurarsi i migliori estremi difensori sulla piazza.

L‘Inter è cosciente che Samir Handanovic, uno degli interpreti più forti del suo ruolo, non potrà rimanere in eterno a difendere i pali della porta neroazzurra, soprattutto considerando l’età, e, nonostante la presenza del giovane Ionut Radu, rimarrebbe l’altrettanto “anziano” Padelli a difendere la porta della squadra Milanese.

Anche la Roma deve fare i conti con la difficoltà di scegliere un prossimo portiere che possa diventare anche titolare. Pau Lopez si è rivelato meno performante del previsto e Mirante ha un’età già abbastanza avanzata. Stesso discorso per la Lazio che, attualmente, alterna l’altalenante Strakosha con l’esperto Reina.

C’è una cosa che accomuna le tre squadre italiane, ovvero la volontà di guardare al futuro della propria porta e l’identikit che sembra perfetto per tutte e tre porta il nome di Rui Tiago Dantas da Silva, meglio conosciuto come Rui Silva.

L’estremo difensore portoghese, di 26 anni, è stato grande protagonista dello scorso, positivo, campionato del Granada e anche quest’anno sta contribuendo al buon piazzamento dei giocatori biancorossi. Rui Silva fu prelevato dalla formazione spagnola per solo 1 milione di euro e, attualmente, non sembra voler rinnovare il proprio contratto con il Granada che non avrebbe una forte minusvalenza e sembra non forzare il proprio portiere.

Nonostante la forte concorrenza, Rui Silva si è ritagliato un buon posto anche tra i convocati della nazionale portoghese di Cristiano Ronaldo nonostante non abbia mai avuto l’occasione di debuttare. La possibilità di prenderlo a costo zero è concreta e potrebbe rappresentare un’ulteriore crescita di un ragazzo che potrebbe anche accettare di buon grado la panchina in una squadra con ambizioni europee.

Inter, Roma e Lazio restano alla finestra in attesa di informazioni.

