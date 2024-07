Calciomercato Inter: Ricardo Rodriguez alternativo a Hermoso

Per rinforzare la difesa l’Inter controlla la lista degli svincolati e guarda da una parte a Ricardo Rodriguez e dall’altra a Mario Hermoso. Lo svizzero è considerato alternativo allo spagnolo, ma sembra che sia proprio lui il giocatore che si unirà alla corte di Simone Inzaghi e non per motivazioni tecniche.

A Inzaghi il giocatore piace ed è in linea con i parametri societari poiché è disposto ad accettare un solo anno di contratto, mentre Hermoso ne vuole ben tre.

Tre come gli anni di differenza tra i due difensori, ventinove compiuti per Hermoso e 32 tra un mese per Rodriguez. Ma non è tempo di contratti sontuosi e Marotta e Ausilio dovranno tener conto delle volontà di Oaktree, che ovviamente ha l’ultima parola su ogni trattativa.

Entrambi mancini e duttili, in grado di giocare al centro della difesa e sulla corsia sinistra, hanno un buon tiro e sono abili nei calci piazzati anche se poco prolifici in termini di reti.

Entrambi potrebbero far comodo all’Inter, anche se il più esperto sembra essere il più giovane dei due avendo giocato un gran numero di partite nelle competizioni europee, mentre il più anziano ha fin qui giocato solo in quelli nazionali.

