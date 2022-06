Calciomercato Inter: può tornare Lukaku in prestito

Calciomercato Inter, il Chelsea apre a Lukaku: il belga può arrivare in prestito?

Si intravedono spiragli per il Lukaku back: secondo Sky Sport, Chelsea ed Inter sono tornate a parlare del ritorno dell’attaccante belga all’Inter, ma stavolta da Londra arrivano segnali più confortanti. Parrebbe infatti che la dirigenza inglese abbia aperto al prestito dell’attaccante belga in vista della prossima stagione.

Questo, nonostante lo scorso anno gli ex campioni d’Europa avessero affrontato un esborso particolarmente oneroso per assicurarsi le prestazioni di Lukaku. Un ritorno, quello dell’ex Everton e United a Stamford Bridge, che non ha portato i frutti desiderati: Lukaku ha totalizzato 44 presenze con la maglia del Chelsea quest’anno e, sebbene abbia messo a segno 15 gol, il suo rendimento non può essere considerato soddisfacente.

Relegato più volte in panchina da Tuchel, Lukaku si era sfogato, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport, affermando che il modulo usato dall’allenatore tedesco, il 4-2-3-1, non fosse congeniale alle sue caratteristiche. Contestualmente, nel corso della stessa intervista, lo stesso Lukaku aveva dichiarato di voler tornare all’Inter, squadra rimastagli nel cuore, così come la città di Milano.

Ora quel momento potrebbe essere arrivato. Marotta e Ausilio dovranno lavorare sulla formula del prestito, con il Chelsea che non sembra intenzionato a dire sì alla formula gratuita, avendo speso 115 milioni solo lo scorso anno. Non è da escludere l’eventuale inserimento di una contropartita tecnica nell’affare. In Premier League piace molto Bastoni, e i “Blues” hanno appena perso un centrale mancino come Rudiger, volato al Real Madrid.

Ne sapremo sicuramente di più durante le prossime settimane. Il ritorno di Lukaku in nerazzurro non è più impossibile.