Calciomercato Inter, non solo PSG: Chelsea offre Emerson e Christensen per Hakimi

Achraf Hakimi continua ad essere conteso da molti club. Il terzino dell’Inter piace a tantissime big tra cui anche il PSG. Negli ultimi giorni, però, si sono inseriti anche i campioni d’Europa del Chelsea. I Blues cercano di offrire due contropartite come Emerson Palmieri e Andreas Christensen per arrivare al laterale marocchino. I nerazzurri cercano di valutare le offerte.

Achraf Hakimi tiene col fiato sospeso tutti i tifosi dell’Inter. Il terzino marocchino è stato sicuramente uno degli uomini più importanti nella stagione di Antonio Conte. L’ex Real Madrid è stato determinante nella lotta scudetto e l’Inter vorrebbe blindarlo a tutti i costi. Tuttavia, però, davanti ad un’offerta monstre il club del Biscione non si tirerebbe indietro, considerate anche le difficoltà economiche che sta affrontando.

Hakimi, quindi, è sulla bocca già di diversi club. A tentare l’assalto per lui c’è il PSG che ha già preso Georgino Wijnaldum così come anche Gianluigi Donnarumma. I parigini hanno proposto 60 milioni di euro per il laterale ma per Beppe Marotta la cifra non è sufficiente. Il giocatore partirebbe per una somma intorno ai 70-80 milioni di euro. Oltre ai francesi, però si aggiunge anche il Chelsea.

MILAN, ITALY – DECEMBER 20:Achraf Hakimi of Inter Milan celebrates after scoring their team’s first goal during the Serie A match between FC Internazionale and Spezia Calcio at Stadio Giuseppe Meazza on December 20, 2020 in Milan, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter, il Chelsea pazzo per Hakimi

I campioni d’Europa farebbero carte false per il giocatore dell’Inter. La squadra di Thomas Tuchel starebbe facendo sul serio per Hakimi. I Blues non vogliono presentare l’offerta in cash ma pensano di offrire due contropartite che potrebbero interessare all’Inter. La prima è Emerson Palmieri che, però, potrebbe rinnovare ancora un altro anno con il Chelsea. Per l’italo-brasiliano c’era l’interesse già dell’Inter ma anche del Napoli di Luciano Spalletti.

Il suo contratto scade nel 2022 e le due parti non si sono ancora incontrate per discutere sul rinnovo. L’Inter potrebbe puntare al prestito per il giocatore. L’altro nome sarebbe quello di Andreas Christensen, difensore centrale. Il giocatore è subentrato a Thiago Silva, uscito dolorante, nella finale contro il Manchester City. Il difensore danese potrebbe essere una buona opzione per l’Inter ed il club comincia a pensarci sul serio.

