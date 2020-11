Calciomercato Inter: proposto scambio Milik-Vecino al Napoli

Meno di due mesi all’inizio della sessione invernale del Calciomercato 2021 ma gli operatori di mercato stanno già vagliando possibili profili adatti alle esigenze del loro club e sono pronti ad impostare clamorosi scambi.

Ed ecco che, secondo quanto raccolto da “Tuttosport“, si sta alimentando un certo interesse per uno scambio sull’asse Inter–Napoli: Vecino–Milik.

E’ facile intuire come l’allenatore dell’Inter Conte, in questo preciso momento, stia tentando in tutti i modi di sopperire alla grave mancanza di Romelu Lukaku in attacco.

Con un Sanchez appena recuperato dai suoi soliti problemi fisici, l’ex ct della Nazionale nelle recenti partite ha deciso di inserire Perisic come seconda punta a fianco di Lautaro Martinez, ottenendo comunque soddisfacenti risultati (in gol contro Parma e Real Madrid).

Con l’acerbo e inesperto Pinamonti come quarta punta, il club di Suning si sta già girando attorno, pronto a cogliere interessanti occasioni nel mercato di gennaio.

Con Gervinho e Giroud sempre sul taccuino del d.s Marotta, ecco che si aggiunge il nome di Milik, ormai ai margini della rosa del Napoli, per un possibile scambio con Vecino.

Un profilo di qualità ed esperienza che andrebbe a rendere più sostanzioso il reparto offensivo nerazzurro, senza dover adattare giocatori con ben altre caratteristiche. Milik, già cercato in estate da Roma, Juventus e Fiorentina, nella scorsa stagione in Serie A ha totalizzato 26 partite e realizzato 11 gol.

L’ex Ajax, in scadenza di contratto a giugno 2021, sa che non potrà rimanere un anno intero fermo senza giocare (per di più con gli Europei da giocare in estate) e, dunque, un possibile trasferimento nella finestra invernale di mercato va tenuto in considerazione.

Per quanto riguarda Matias Vecino (nella Serie A 2019-2020 20 presenze e 2 gol), in estate il centrocampista uruguayano era stato già sondato dal club di De Laurentiis, senza trovare poi un accordo, con il Napoli che ha virato a fine mercato sull’ex Milan Bakayoko.

Quello di Vecino (al pari di altri possibili profili come Nainggolan ed Eriksen) sarebbe un innesto ideale per rinforzare la trequarti azzurra di mister Gattuso dove, finora, ha fatto quasi sempre giocare il belga Dries Mertens, vestendo i panni di un vero e proprio regista avanzato.

Proprio nelle ultime partite Mertens pare che abbia perso un pò di quella brillantezza e spietatezza nelle conclusioni in porta. Come detto da Gattuso, sarà sicuramente un momento passeggero; il belga ritroverà la sua vena realizzativa.

Ma non è escluso che qualcosa, in quella particolare zona del campo, possa essere fatto già a gennaio, sfruttando magari questo asse con l’Inter.

