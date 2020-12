Calciomercato Inter, pronta l’ennesima plusvalenza: Bayern Monaco su Agoumè

Il d.s del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic, è al lavoro per garantirsi giovani talenti da poter far crescere a Monaco di Baviera. Lucien Agoumè dello Spezia è uno dei profili che il direttore bosniaco sta seguendo.

L’occhio vigile del d.s Salihamidzic piomba in Italia. Per irrobustire il parco giocatori del club tedesco, l’interesse del d.s si è focalizzato sul giovane play francese dello Spezia, Lucien Agoumè. Il centrocampista nato in Camerun è in presto allo Spezia dall’Inter.

Tornerà alla base il 30 giugno 2021. Fin a questo momento il classe 2002 non ha avuto molto spazio, appena 2 le presenze in campionato con la maglia degli aquilotti. E’ partito titolare solamente alla 5° giornata di campionato contro il Parma, per poi entrare in campo dalla panchina all’82’ di Benevento–Spezia della 7° giornata.

Secondo il quotidiano berlinese “Bild“, vari nomi sono presenti nel taccuino del direttore sportivo del Bayern Monaco: obiettivi primari dovrebbero essere Denis Zakaria e Florian Neuhaus, giovani talenti del Borussia Moenchengladbach che hanno affrontato proprio l’Inter in Champions League.

Agoumè sarebbe l’alternativa ai due giocatori del club tedesco. L’interesse, comunque, di Salihamidzic, per conto del club campione d’Europa, conferma la bontà delle qualità e delle doti del 18enne francese. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro.

L’Inter, nel caso, è già pronta a fiutare l’affare. Sarebbe una plusvalenza importante qualora il club tedesco decidesse di puntare forte su Agoumè. Il nome del francese è sotto l’occhio attento di Salihamidzic.

