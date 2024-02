Calciomercato Inter: preso Taremi a parametro zero

Calciomercato Inter: chiuso il primo colpo di mercato della prossima sessione, è fatta per Mehdi Taremi dal Porto.

Calciomercato Inter: preso Taremi a parametro 0. Foto Ufficiale Profilo Twitter del Calciatore StadioSport

Nonostante siamo solo a febbraio, l’Inter porta a termine la prima trattativa della prossima sessione di calciomercato estivo, concludendo l’operazione Mehdi Taremi dal Porto. I nerazzurri erano stati vicinissimo all’ingaggio del giocatore già lo scorso agosto, ma all’epoca le richieste economiche dei portoghesi per un eventuale cessione erano estremamente esose (20 milioni di euro), decisamente troppe per un giocatore con un anno di contratto, cosa che spinse poi i nerazzurri a virare sull’opzione Arnautovic decisamente più economica.

Ausilio e Marotta sono dunque riusciti a convincere definitivamente l’entourage del giocatore sulla base di un contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione per la punta iraniana valido fino a giugno 2026, con un ulteriore opzione di prolungamento per un altro anno. Le visite mediche sono state fissate per la giornata di domani 13 febbraio, dopodichè l’affare potrà ritenersi definitivamente concluso.

L’ennesimo colpo a zero messo a segno della dirigenza nerazzurra, che dunque continua sulla via di tale politica, proprio quest’ultima fin qui ha di fatto sempre sorriso all’Inter che con questo tipo di operazione è riuscita nel corso degli ultimi anni a mettersi in casa giocatori di spessore e di qualità che si sono rilavati determinati nello scacchiere nerazzurro, si pensi ali attuali Acerbi, Mkhiraryan, Calhanoglu, Thuram, ma anche chi è già andato via come Onana e Dzeko tutte pedine che nelle ultime stagioni hanno fatto le fortune della società meneghina.