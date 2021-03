Calciomercato Inter: possibile scambio Vecino – Milik col Marsiglia

Si prospettano non pochi intrighi tra Marsiglia e Milano in vista della prossima finestra di calciomercato estivo.

Negli ultimi giorni è diventato di moda un probabile scambio che vedrebbe l’attaccante polacco Milik approdare in nerazzurro e l’uruguaiano Vecino arrivare a Marsiglia.

Come confermato da alcune fonti vicine ai nerazzurri l’ipotesi in questione è seriamente presa in considerazione, visto anche il profilo economico favorevole dell’affare, almeno sulla carta.

Ma analizziamo la situazione con calma.

L’attaccante polacco ex Napoli impegnato con la propria nazionale – fonte: profilo Twitter Milik

Milik, attaccante polacco, ancora nel pieno della sua carriera (27 anni) ha da qualche mese lasciato il Napoli, squadra dove militava dal 2016, arrivando (nonostante qualche guaio fisico nel corso degli anni) a mettere a segno 38 goal in 93 partite totali con i partenopei, numeri che gli hanno permesso di giocarsi una maglia da titolare nella selezione della propria nazionale.

A causa, però, di dissidi con società ed allenatore, l’attaccante lascia la città partenopea a gennaio per tentare una nuova avventura altrove, nel Marsiglia nello specifico, dove, inoltre, ha incominciato ad ingranare non perdendo il vizio del goal.

Milik con i suoi nuovi compagni in Ligue One – fonte: profilo Twitter Milik

Prima che il suo trasferimento al Marsiglia diventasse ufficiale, in Italia era desiderato dalla Juventus che, però, alla fine ha dovuto mollare la presa e lasciarlo andare.

A pochi mesi dal suo addio alla Serie A è un’altra big del nostro campionato a mettergli gli occhi addosso, l’Inter di Antonio Conte che, come detto, sarebbe pronta a scambiarlo con Vecino, centrocampista ormai fuori dai radar del tecnico salentino.

Vecino in maglia nerazzurra, ormai ai margini del progetto tecnico immaginato da Conte – fonte: profilo Twitter Inter

Nel contratto di Milik pare sia presente una clausola che lo libererebbe dai francesi qualora il club interessato versasse 12 milioni di euro nelle casse del Marsiglia.

Il neo-tecnico dei francesi Sampaoli (ex c.t. del Cile) sarebbe interessato all’uruguaiano, valutato dai nerazzurri proprio intorno ai 12 milioni di euro.

Da monitorare anche la situazione di Vidal, altro giocatore desiderato proprio da Sampaoli che potrebbe abbandonare Milano alla fine della stagione, ma questa è un’altra storia.

I presupposti per effettuare uno scambio alla pari tra Vecino e Milik sembrano esserci tutti.

Ora la palla passa agli agenti di mercato delle due squadre per poter tentare di concretizzare e formalizzare l’intera faccenda in vista dei mesi estivi.

