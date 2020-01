Calciomercato Inter: Possibile colpo Ashley Young

l‘Inter sarebbe molto vicina all’acquisto di Ashley Young, esterno duttile del Manchester United e della Nazionale Inglese. Accelerazione improvvisa della trattativa nella serata di ieri. Operazione a 0 per costo del cartellino con eventuale pagamento del solo ingaggio al giocatore, con un contratto fino al 2021.

L’Inter ha forse trovato un primo rinforzo per gli esterni difensivi: i nerazzurri sarebbero molto vicini ad Ashley Young, il giocatore inglese classe 1985 in forza al Manchester United. Attuale capitano dei Red Devils, con cui ha vinto 1 Premier League nel 2012/2013 e l’Europa League nel 2016/2017, il giocatore nasce come terzino sinistro, ma è adattabile su entrambe le fasce e utlizzabile anche come esterno di un centrocampo a 4.

Young avrebbe dato la totale disponiiblità al trasferimento nerazzurro ed accettato il contratto offertogli dall’Inter fino al 2021. C’è ancora da convincere lo United su un eventuale indennizzo (il giocatore è in scadenza a giugno e l’Inter non intende spendere più del dovuto per un giocatore non più giovanissimo), anche se nelle ultime ore Woodward, DS della squadra inglese ha momentaneamente frenato la trattativa.

