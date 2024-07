Calciomercato Inter: plusvalenza Carboni

Pare ormai avviata la trattativa tra l’Inter e il nuovo Marsiglia di Roberto De Zerbi per il trequartista argentino Valentin Carboni, rientrato alla base dopo la stagione trascorsa in prestito al Monza nel quale ha ottenuto un buon minutaggio scendendo in campo 32 volte e siglando 2 gol.

L’arrivo di Piotr Zielinski dal Napoli ha fatto capire a Carboni che il club nerazzurro non lo ritiene adatto al progetto e che è solo l’ennesimo esemplare di quella fin troppo popolosa razza dei “carne da plusvalenza” buoni solo per essere mandati altrove a prezzi esagerati (gonfiati?) in cambio anche di altri giocatori, magari giovani anch’essi.

Una razza esistente da sempre, questa, ma la domanda da farci è: possibile che nessuno di questi sia così meritevole di un posto nell’Inter, il cui settore giovanile è tra i migliori in Europa?

Considerando la fine fatta dalle generazioni precedenti, la risposta è sì. Servono solo a vincere inutili titoli nell’inutile campionato Primavera o altri allori giovanili? Anche questa domanda è retorica.

Per 30 milioni Valentin Carboni potrebbe così proseguire la carriera nel Marsiglia e provare ad affermarsi, del resto ha solo 19 anni, ma chissà se si tratta di un potenziale campione o dell’ennesimo discreto giocatore da club medio.

