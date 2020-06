Calciomercato Inter: piace Sarr

Dove c’è un parametro zero, c’è anche Beppe Marotta: l’Inter avvia i contatti con l’entourage di Sarr, difensore centrale in scadenza con il Nizza.

Dopo Cavani e Mertens il nuovo obbiettivo a 0 dell’Inter si chiama Malang Sarr. Difensore centrale del Nizza, sul quale c’è l’interesse di svariati top club europei.

Sarr, a 21 anni, può infatti già contare su più di 100 partite giocate con il Nizza, su tutto un percorso – step by step – con la nazionale francese (dall’Under 16 fino all’Under 21), e l’inserimento, nel 2016, nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian.

Nessuna scommessa quindi, l’Inter se riuscisse a chiudere la trattativa andrebbe a prendere uno dei maggiori affari che il prossimo calciomercato è pronto ad offrire.

La trattativa, per i nerazzurri, procede con fiducia, grazie soprattutto all’ottimo rapporto tra la dirigenza nerazzurra e Federico Pastorello, entourage del calciatore, con una già discreta scuderia di calciatori in rosa all’Inter (Lukaku, Asamoah e Candreva).

In caso di arrivo, Sarr andrebbe ad occupare la casella che potrebbe lasciare libera Godin. Nonostante le smentite, infatti, il difensore uruguaiano, visto il mai nato feeling con Conte, sembrerebbe essere non poco tentato dall’accettare le offerte dall’estero: MLS e un possibile ritorno in Spagna su tutti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS