Calciomercato Inter: piacciono anche Bakayoko e Pessina, ma prima le cessioni. Rispunta Petagna

L’Inter comincia a muoversi concretamente sul mercato. Il club nerazzurro ha chiesto informazioni su Bakayoko, che piace anche al Milan. Nel mirino anche Pessina e Petagna, proposto dal suo agente Beppe Riso.

Sono giorni di fermento per ciò che riguarda il mercato dell’Inter: la società nerazzurra sta definendo gli ultimi dettagli per la cessione di Hakimi al PSG, poi partirà all’offensiva per rinforzare la rosa. Ausilio e Marotta lavorano su diversi fronti. Primo fra tutti il centrocampo: notizia di ieri che l’Inter sarebbe interessata a Bakayoko. Il mediano francese ha già giocato in Italia con le maglie di Milan e Napoli, e proprio i cugini rossoneri stanno provando a riportarlo all’ombra del Duomo, sfruttando una situazione contrattuale complicata con il Chelsea.

Bakayoko ha un anno di accordo residuo con i “blues”, ma Tuchel non lo ritiene funzionale alle sue esigenze tattiche e, per questo, ha avallato la sua cessione. Ci pensano Milan ed Inter, come detto, con i rossoneri che sfruttano il vantaggio di essere ex squadra del ragazzo, e dunque di conoscerlo. Il Chelsea, visto il contratto in scadenza, vorrà monetizzare. 15 milioni dovrebbero bastare ma l’Inter, come già anticipato, deve prima cedere qualcuno in mediana.

Un aiuto in tal senso può arrivare indirettamente da Napoli. Lì dove Andrea Petagna è scontento del suo impiego, e avrebbe chiesto all’agente Beppe Riso di essere ceduto. Riso, procuratore di diversi calciatori nerazzurri tra cui Sensi, è stato in visita ieri alla sede dell’Inter. Durante i colloqui sarebbe spuntato anche il nome di Petagna, gradito alla dirigenza meneghina per il ruolo di vice Lukaku. Possibile pensare a uno scambio alla pari, magari con qualche giocatore gradito al nuovo tecnico partenopeo Luciano Spalletti.

L’indiziato numero uno è Vecino, in uscita dall’Inter, che proprio Spalletti volle in nerazzurro. Chiusa, eventualmente, la questione Petagna, l’Inter si muoverà anche per Matteo Pessina. Autore della rete che ha deciso la sfida al Galles, il giocatore scuola Milan è finito ancor più al centro di voci di mercato. Ci pensano tanto i rossoneri quanto la Roma, ma l’Inter conta di riuscire ad anticipare la concorrenza come fatto per Barella. Convincere l’Atalanta non sarà facile ma, se l’Inter incassasse il cash necessario dalle cessioni, potrebbe presentarsi alla porta bergamasca con parecchi argomenti da mettere sul tavolo.

