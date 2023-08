110 milioni di euro: o ora o mai più | Harry Kane spinge fortissimo: ecco il colpo dell’anno

Potrebbe arrivare da Londra più che da Parigi il colpo dell’anno. La cessione di Harry Kane e l’effetto del gran ballo sulle punte.

Il giro di valzer sulle punte che potrebbe essere allargato a tutta Europa, Italia compresa, dotrebbe arrivare da Parigi o da Londra.

La situazione Mbappé, però, non è che sia cambiata granché. L’indizio social che vede ritratta l’immagine del Principe di Bondy insieme a Rodrygo ha fatto scattare l’alert su Don Florentino, pronto a rompere gli indugi e a chiudere questa telenovela che ha un po’ stancato tutti.

Chi non è affatto stanco di smussare angoli è Nasser Al-Khelaïfi, che continua a far convivere l’attaccante francese ai margini del nuovo progetto (per ora una patata bollente) affidato a Luis Enrique.

Lo spagnolo, almeno finora, ha sperimentato un PSG senza Mbappé in quattro occasioni nel pre-season dei campioni di Francia, impegnati nella tournee asiatica: un pari, due sconfitte e una vittoria. Non un granché fatta eccezione per Neymar, alquanto pimpante. L’emiro qatariota non ha nessuna intenzione di ammorbidirsi, determinato più che mai a non regalare nulla al “traditore” Mbappé. Nel prossimo week end si capirà cosa ne pensano davvero gli esigenti tifosi, visto che al Parco dei Principi si farà sul serio nel debutto della Ligue 1 contro i bretoni del Lorient.

Una storia arcinota

Così il benedetto ballo sulle punte potrebbe arrivare da Londra, altra città in trepida attesa per capire che ne sarà di Harry Kane, tra l’altro il miglior realizzatore nella storia del Tottenham. La storia è arcinota: il Bayern Monaco ha provato a convincere Kane prima ancora che terminasse la stagione, Tuchel lo ha incontrato e un accordo di massima lo si era anche trovato. Ma le parti non avevano fatto i conti con un presidente molto suscettibile.

Il vulcanico Levy, infatti, non l’ha presa bene e quando è venuto a sapere che il Bayern flirtava con Harry Kane senza che ne fosse messo al corrente, ha deciso per la linea dura, simil Nasser Al-Khelaïfi.

Linea dura. Anche stavolta?

Altra linea dura, durissima. Ogni qualvolta il Bayern faceva un’offerta, il numero uno del Tottenham la rifiutava, quasi fosse un dispetto. Chissà come si comporterà stavolta il presidente degli Spurs.

Sì perché secondo Sky Deutschland, i bavaresi avrebbero formalizzato una nuova offerta superiore ai cento milioni, circa 110, grazie alla cessione di Sadio Mané all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Stavolta Levy potrebbe mettere da parte il suo orgoglio, per tutta una serie di motivi: Kane ha trenta anni, è in scadenza e di rinnovo neanche a parlarne in quanto cerca nuovi stimoli, lontano dall’Inghilterra. In questa situazione, meglio accettare: tirando troppo la corda, il rischio è che si spezzi.