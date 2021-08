Calciomercato Inter: offerta ufficiale per Dumfries

Calciomercato Inter: Denzel Dumfries è praticamente un nuovo giocatore nerazzurro. Prenderà il posto di Achraf Hakimi. Al PSV Eindhoven 12,5 milioni di euro più 2 di bonus.

Se il mercato in uscita ha fatto registrare le pesanti, ma remunerative cessioni di Achraf Hakimi, finito al Paris Saint Germain e Romelu Lukaku, accasotosi al Chelsea, i movimenti in entrata dell‘Inter possono considerarsi comunque buoni visti gli arrivi, in ordine cronologico di Dimarco, Calhanoglu e Dzeko ai quali si aggiunge, notizia di poche ore fa, quello di Denzel Dumfries dal PSV Eindhoven.

Calciomercato Inter: Dumfries in arrivo dal PSV Eindhoven per 12,5 milioni di euro più 2 di bonus.

Il terzino destro classe ’96, messosi in luce con la maglia dell’Olanda ad Euro 2020, arriva dal club biancorosso che, stando a quanto fuoriuscito in rete poche ore fa, avrebbe accettato l’offerta da 12,5 milioni di euro più 2 di bonus dei nerazzurri che con il suo acquisto vanno a coprire il vuoto lasciato da Hakimi, accasatosi, a inizio luglio, ai francesi del Paris Saint Germain.

Forte fisicamente e particolarmente abile in fase offensiva, Dumfries rappresenta l’acquisto indubbiamnete più importante della campagna di rafforzamento dell’Inter che con la sua acquisizione non solo dà un segnale importante ai tifosi, chiaramente spiazzati dalle partenze di due degli eroi dello scudetto della stagione passata, ma soprattutto mette a disposizione di Simone Inzaghi un uomo di indubbio talento che si spera non faccia rimpiangere il suo predecessore.

Il 24 enne di Rotterdam dovrebbe sbarcare a Milano già nella serata di oggi per poi dedicarsi, nella giornata di domani, a visite mediche di rito e firma del contratto.

