Calciomercato Inter, clamoroso: obiettivo Pjanić

Tentazione per l’Inter. I nerazzurri vorrebbe provare il colpo Miralem Pjanić, ormai fuori dai progetti del Barcellona. Il bosniaco potrebbe arrivare a parametro zero ma poi il problema sarebbe l’ingaggio troppo elevato. Per questo motivo che l’ex Roma potrà arrivare a Milano solo a determinate condizioni economiche.

I campioni d’Italia dell’Inter sono già alle prese con il calciomercato. Per adesso solo mercato in uscita, considerata la vendita di Achraf Hakimi per 70 milioni al PSG. Qualche colpo a centrocampo, visto anche l’inutilizzo forzato di Christian Eriksen, potrebbe esserci per la nuova squadra di Simone Inzaghi. Infatti, un’idea per quel reparto l’Inter ce l’ha già.

Si tratta di Miralem Pjanić, centrocampista del Barcellona. I catalani, però, non investiranno più su di lui. Il bosniaco è fuori dalle gerarchie di Ronald Koeman. Pjanić, che la scorsa estate era arrivato dalla Juventus in un maxi scambio con Arthur, saluterà la Catalogna. Vicino il suo ritorno in Italia dove ha già vestito prima la maglia della Roma e poi quella dei bianconeri.

Inter, Pjanić possibile ma con riduzione dello stipendio

Ed ecco che l’Inter prova l’assalto al giocatore. Pjanić potrebbe arrivare a parametro zero e con lui il Barcellona potrebbe risparmiare e mettere da parte il gruzzoletto per il rinnovo di Lionel Messi. Il problema per il Biscione, però, è lo stipendio alto dell’ex Lione. Pjanić guadagna una cifra attorno ai 6,5 milioni di euro, un valore pesante per l’attuale situazione economica del club. Per trovare un’intesa, il centrocampista dovrà abbassare necessariamente le pretese.

Pjanić sarebbe molto apprezzato da Inzaghi ma questo significherebbe sacrificare qualcuno come Marcelo Brozović. Per il croato il contratto scade nel 2022 e non si è ancora discusso sul suo rinnovo. Per lui sirene dalla Premier League, ci sono Manchester United e Tottenham su di lui. L’Inter, quindi, spinge per Pjanić che potrebbe dare ancora più qualità ad un ottimo centrocampo.

