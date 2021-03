Calciomercato Inter: obiettivo Muriel

Conte, stregato dal colombiano, lo ha scelto come grande colpo per l’estate con lo scopo di rinforzarsi in attacco e affiancare un altro giocatore di qualità alla LuLa e a Sanchez

Girano già le prime importanti voci di mercato sulla squadra neroazzurra che starebbe puntando decisa su Luis Muriel dell’Atalanta per la prossima stagione dove dovrà confermarsi il grande campionato di quest’anno e soprattutto migliorare in Europa.

La valutazione della Dea sarebbe di 25-30 milioni di euro ma gli ottimi rapporti tra la famiglia Zhang e Percassi potrebbero favorire la trattativa con magari l’inserimento di qualche contropartita per abbassare la parte cash. Ovviamente prima di affondare il colpo, l’Inter dovrà risolvere la situazione societaria dove il gruppo di Nanchino sembra sempre più deciso a tenere la maggioranza proprio prima dell’ultima parte di campionato decisiva per la corsa scudetto.

Solo dopo le trattative societarie si potrà capire il budget per il mercato estivo, con un possibile tesoretto derivante da alcune cessioni, come quella di Joao Mario che è sempre più vicino allo Sporting per circa 10 milioni di euro.

Muriel arriverebbe alla corte di Conte nel momento migliore della sua carriera:30 anni il prossimo 16 aprile, il colombiano ha segnato 16 goal e servito 7 assist in campionato oltre a 3 goal in Champions. Inoltre il giocatore non subisce un infortunio grave da diversi mesi, certificando anche il miglioramento fisico dell’ultimo anno a differenza dei vari stop avuti in carriera.

