Calciomercato Inter: obiettivi Valverde e Tolisso

L’Inter non molla un colpo sul calciomercato e punta due calciatori di big europee: Federico Valverde del Real Madrid, e Tolisso del Bayern Monaco.

In Spagna ne sono certi, il sogno di Conte, si chiama Federico Valverde. Per il giovane centrocampista del Real Madrid, l’ex tecnico del Chelsea sarebbe pronto a fare follie, chiedendo un investimento a Suning di portata non indifferente (60-80 milioni).

La cifra, anche se molto alta, potrebbe però non bastare. Il Real Madrid, infatti, ritiene Valverde come uno dei punti centrali del proprio futuro, e non avendo esigenza di dover vendere, non lascerà andare molto facilmente il classe ‘98.

Inter che quindi potrebbe andare su una nuova pista per il centrocampo, quella che porta a Corentin Tolisso.

Poiché in uscita, il Bayern sul giocatore non sembra voler richiedere cifre eccessive. Anzi, secondo l’emittente francese RCM Sport, 35 milioni di euro potrebbero pure bastare. Cifra bassa, soprattutto se si considera che il Bayern Monaco lo ha pagato 41.

Su di lui, però, c’è anche il forte pressing del Manchester United, che starebbe provando a sbaragliare la concorrenza avviando già contatti con l’entourage del calciatore.

Chissà che per ribaltare la situazione, l’Inter non possa giocarsi una carta più che apprezzata in casa Bayern Monaco, di nome Ivan Perisic.

