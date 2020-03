Calciomercato Inter: obiettivi Musso e Locatelli

In attesa dei possibili scenari sul fronte coronavirus-campionato, Beppe Marotta e Piero Ausilio non perdono tempo e si focalizzano su due obbiettivi per l’estate: Musso dell’Udinese e Locatelli del Sassuolo.

Stop al campionato, ma non alle trattative. Beppe Marotta e Piero Ausilio dopo aver concluso la trattativa per il rinnovo del contratto di Samir Handanovic fino al 2022, sono pronti, sempre in ottica portiere, a scrivere il futuro della squadra.

Il ritorno di Radu dal prestito, infatti, potrebbe non bastare. Per non farsi trovare impreparata come successo quest’anno, i nerazzurri studiano un altro nome pesante del nostro campionato a cui consegnare l’eredità di un colosso come Handanovic: Juan Musso dell’Udinese.

L’obbiettivo della società di Suning, però, sembrerebbe essere quello di lasciare l’argentino un altro anno in Friuli a farsi le ossa, per poi giocarsi il posto con Radu e Handanovic a partire dalla prossima stagione. La richiesta dell’Udinese per il suo portiere è di 30 milioni e l’Inter, vogliosa di portarlo a Milano, studia tutte le possibili formule di pagamento.

Nel mentre, il club nerazzurro starebbe provando anche a portarsi avanti per Manuel Locatelli. La richiesta del club neroverde, qui, ammonta a 20-25 milioni, ma gli ottimi rapporti tra club potrebbero portare anche uno sconto sul fronte, soprattutto se si andrà ad intavolare un’unica grande trattativa che comprenderà anche il riscatto di Stefano Sensi.

