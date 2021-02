Calciomercato Inter: nuovi contatti col Napoli per Meret

Calciomercato Inter: Alex Meret può essere il profilo adatto per sostituire Handanovic. Lo sloveno potrebbe lasciare Milano a fine stagione.

Il Napoli non sta passando un bel periodo, si sa, e le continue voci che parlano di un Gennaro Gattuso sempre più lontano da Castel Volturno non fanno certo bene ad un gruppo che nelle ultime settimane si è reso protagonista di prestazioni altalenanti che lo hanno fatto scivolare al 6° posto in classifica, a -3 dalla zona Champions.

Calciomercato Inter: Meret può essere l’erede di Handanovic.

Una zona Champions che, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta, resta l’unico obiettivo dei campani per salvare una stagione, fin qui, al di sotto delle aspettative. Una stagione alla quale ha partecipato poco Alex Meret il quale sembra aver perso prestigio agli occhi del suo allenatore che lo ha schierato titolare appena 3 volte nelle prime 11 partite del 2021. Non sappiamo se la staffetta tra l’ex Udinese ed Ospina sia davvero finita, ma quel che è certo è che il classe ’97 è stufo di fare panchina a Napoli.

Vorrebbe giustamente più spazio per mettere in mostra sue reali potenzialità. Gli acquirenti certamente non mancano visto che stiamo parlando pur sempre di un ragazzo che deve compiere ancora 24 anni, ma quel che forse sorprende un po’ è che su di lui abbia messo gli occhi l’Inter del DS Piero Ausilio. I nerazzurri infatti, al di là dei problemi societari da risolvere, sono alla ricerca di un estremo difensore che prenda il posto del non più giovanissimo, Samir Handanovic.

Lo sloveno non è dato in partenza, ma potrebbe accomodarsi in panchina per far emergere appunto Meret che all’ombra nerazzurra della Madonnina avrebbe sicuramente buone chance di affermarsi come portiere di caratura internazionale. Al momento è ancora tutto in alto mare, ma non è detto che l’affare non possa andare in porto. Staremo a vedere cosa accadrà in estate.

