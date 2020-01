Calciomercato Inter: no Pandev, Dimarco al Verona. Intreccio con la Roma per Slimani, Kalinic e Favilli

L’Inter cede Dimarco al Verona e cambia nuovamente rotta e torna sull’attaccante: dopo il no del Genoa per Pandev, tutto su Slimani del Monaco, il quale sarebbe liberato solo se la Roma lasciasse andar via Kalinic. I giallorossi, dal canto loro, starebbero sondando Favilli per non scoprire il ruolo di vice Dzeko.

Clamoroso intreccio di mercato quello che rischia di registrarsi in queste ultime ore di mercato. Ebbene sì, i nerazzurri, massimi protagonisti di questo mese di gennaio, mentre erano in chiusura con il Verona per il trasferimento di Federico Dimarco (prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 8 milioni), elaboravano nuovamente l’assalto al quarto attaccante da inserire in rosa.

Il primo nome, quello che maggiormente destava interesse di società e tifosi era quello di Goran Pandev, il quale, però, non ha avuto il lascia passare da parte del Genoa e quindi resterà in rossoblù. Ecco, quindi la virata su Slimani, attaccante di proprietà del Leicester in prestito al Monaco. Club, quest’ultimo con il quale l’Inter ha già l’accordo per poter prelevare il calciatore a patto che al suo posto la squadra del principato trovi un altro attaccante.

Il nome fatto dai francesi è quello di Kalinic, calciatore che la Roma sarebbe disposta a lasciar partire solamente dal momento in cui trovasse il sostituto. Il nome individuato dai giallorossi, ad oggi, sembrerebbe essere quello di Favilli del Genoa il quale piace molto al direttore sportivo Petrachi.

Se tutte le pedine dovessero sistemarsi al posto giusto, l’Inter dovrà poi essere brava e veloce a chiudere la trattativa anche con il Leicester, che ad oggi sembra non aver aperto al prestito semestrale gratuito. L’unica certezza, in tutti questi intrecci, è che ci aspettano ultime ore di calciomercato scoppiettanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA