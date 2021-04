Calciomercato Inter: Nainggolan per arrivare a Svanberg?

Uno dei tanti talenti del Bologna di Saputo sarebbe finito nel mirino di Beppe Marotta per la prossima stagione, l’obiettivo è migliorare il centrocampo visto che Vidal e Vecino sembrano in partenza

Matias Svanberg è un nuovo obiettivo dell’Inter, le sue recenti ottime prestazione hanno convinto Antonio Conte a puntare su di lui e la dirigenza pensa alla giusta formula per convincere il Bologna, una delle squadre più attente ai talenti under 21 della serie A.

L’idea dei nerazzurri sarebbe uno scambio con Radja Nainggolan, esubero con un pesante ingaggio che ritornerà dal prestito al Cagliari a fine stagione. Conte lo ha già bocciato l’anno scorso e se la società sarda non lo acquisterà(ovviamente dipende molto dalla permanenza in serie A), potrebbe essere la pedina giusta per convincere la dirigenza rossoblu.

L’unico problema è il pesante ingaggio del giocatore belga ma visto anche l’ultimo anno non esaltante, dovrebbe accettare anche un ingaggio più basso spalmato su più anni. Nainggolan è il giocatore forte e di esperienza che Mihajlovic chiede da tempo per fare il salto di qualità.

Svanberg invece sembra perfetto per il gioco di Antonio Conte: forte fisicamente, buoni piedi e molti inserimenti in area di rigore. Il giocatore svedese andrebbe ad arricchire un reparto sembrato corto durante questa stagione, con in aggiunta la possibile partenza di Vidal, sia per ingaggio sia per questioni fisiche.

