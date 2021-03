Calciomercato Inter: Mihajlovic vuole Kolarov al Bologna

L’Inter è già proiettata alla prossima finestra di calciomercato, per poter puntellare e sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte ed eventualmente alzare il tasso tecnico complessivo di un collettivo che al momento è in vetta solitaria al campionato di Serie A.

Per quanto riguarda il capitolo uscite, diverse fonti sembrano confermare l’intenzione del Bologna di portare alla corte dell’allenatore serbo Mihajlovic un suo connazionale, attualmente tra le fila dei nerazzurri.

Il nome sulla lista del tecnico degli emiliani è quello di Aleksandar Kolarov, esperto e carismatico terzino sinistro serbo, alla prima stagione con i colori interisti sul petto.

Il giocatore, classe 1985, è stato prelevato in estate dalla Roma, squadra dove aveva ben figurato (tre stagioni nella capitale, sponda romanista, per lui) dimostrandosi uno dei punti fermi dei giallorossi nel reparto arretrato.

A Milano, però, il serbo non sembra aver ingranato, anche a causa di infortuni e diversi stop legati al Covid -19. Quest’anno Kolarov ha collezionato con l’Inter solo 7 presenze totali e zero goal (tenendo sempre presente che il compito principale di un difensore, comunque, non è mettere la palla in porta), senza mai essere decisivo e pienamente convincente.

Kolarov è in scadenza con i nerazzurri e molto probabilmente il suo, già breve, contratto non verrà rinnovato lasciando, così, partire il capitano della nazionale serba “a zero” in estate.

Ed ecco che si inserisce prepotentemente il Bologna pronta ad accogliere a braccia aperte un giocatore dalle caratteristiche e dall’esperienza di Kolarov, nonostante il suo stipendio raggiunga ad oggi i 3 milioni di euro a stagione (cifra non indifferente per le casse dei rossoblù) e la carta d’identità incominci a pesare.

Il tempo a disposizione gioca a favore di entrambe le parti in causa e quel che sembra probabile ora potrebbe diventare una certezza nei caldi mesi estivi, dando la possibilità al Bologna di concretizzare un’operazione in entrata davvero affascinante e di buon livello.

