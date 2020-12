Calciomercato Inter, Marotta: “Eriksen è in vendita”

Calciomercato Inter: Christian Eriksen è ufficialmente in vendita. Lo ha confermato l’AD nerazzurro, Giuseppe Marotta, prima della sfida col Verona.

La storia d’amore mai sbocciata tra l’Inter e Christian Eriksen è destinata a concludersi dopo appena un anno. Arrivato in pompa magna lo scorso gennaio, con tanto di presentazione al Teatro alla Scala, il danese non è mai entrato nelle grazie del suo allenatore, Antonio Conte che se nelle partite estive post lockdown gli aveva concesso un po’ di spazio, in questi ultimi quattro mesi dell’anno gliene ha invece riservato pochissimo.

Calciomercato Inter: Eriksen in vendita.

Evidentemente al tecnico nerazzurro non è mai andato giù l’acquisto dell’ex Tottenham, visto che il classe ’92 è diventato addirittura la riserva di Gagliardini. Lo scarso impiego di un giocatore di indubbie qualità come Eriksen induce a pensare che l’ex coach della Juventus abbia nutrito, fin da subito, una forte avversione nei confronti del 28 enne di Middelfart che, il più delle volte, è stata fatta passare come “incompatibilità tecnico-tattica”

Si potrebbe approfondire la questione per tentare di capire perché Conte non abbia mai voluto affidarsi all’ex 23 degli Spurs, ma le parole dell’AD nerazzurro Beppe Marotta, proferite ieri sera ai microfoni di Sky Sport, ci inducono a non farlo.

Se Eriksen è sul mercato? Direi proprio di sì, ma non è una punizione. Ha avuto difficoltà di inserimento, non è funzionale e questo è un dato di fatto oggettivo che non penalizza la sua professionalità. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione.

Parole chiare e precise, quelle del dirigente varesino, che non lasciano spazio a fraintendimenti: Eriksen è in vendita. Ora occorre trovare il giusto acquirente. Possibile un ritorno in Premier League?

