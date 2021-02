Calciomercato Inter: Manchester United propone scambio Alex Telles-Brozovic

Calciomercato Inter: il Manchester United propone lo scambio Alex Telles-Brozovic. Per il brasiliano si tratterebbe di un ritorno all’ombra della Madonnina dopo l’esperienza del 2015-2016.

In attesa di capire come evolverà la difficile situazione economica legata al Gruppo Suning e di vedere i ragazzi di Antonio Conte all’opera contro il rigenerato Genoa di Davide Ballardini, l’Inter guarda anche al calciomercato e valuta con attenzione la proposta pervenuta dal Manchester United che avrebbe chiesto ai nerazzurri Marcelo Brozovic in cambio di Alex Telles.

Il centrocampista croato dei milanesi piace molto dalle parti di Old Trafford con Ole Gunnar Solskjær, tecnico dei Red Devils, pronto a tutto pur di avere in rosa il duttile centrocampista vice campione del Mondo. L‘Inter chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire Brozovic, ma i mancuniani considerano tale richiesta troppo alta affinché l’affare possa andare in porto.

Per questo motivo si starebbe pensando all’ipotesi dello scambio con Alex Telles. I meneghini hanno bisogno di un esterno che di tanto in tanto faccia rifiatare Hakimi o Perisic e il brasiliano sarebbe il profilo adatto da inserire in squadra. Antonio Conte avrebbe già dato il suo benestare, ma prima di procedere con la trattativa bisogna capire come evolverà la situazione intorno al Gruppo Suning che, come detto, non sta attraversando un momento particolarmente felice. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi giorni.

