Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rifiuta il rinnovo: rispunta il Barcellona

Lautaro Martinez ha rifiutato il rinnovo di contratto con l’Inter . Lo conferma il suo agente Alejandro Camano, che continua a tenere vivi i contatti col Barcellona.

Sarà un’estate difficile per l’Inter: il club nerazzurro deve far fronte ad esigenze di bilancio che lo costringeranno a cedere alcuni dei suoi uomini migliori. Venduto Hakimi, ormai in rotta verso il PSG, il club meneghino potrebbe essere costretto a dire addio anche a Lautaro Martinez, attaccante classe 1997, che in questa stagione ha formato con Lukaku la coppia di punte più prolifica della Serie A.

“El Toro” è al centro delle voci di mercato già dall’estate scorsa, quando sembrava che sulle sue tracce ci fosse il Barcellona. Proprio i blaugrana potrebbero tornare alla carica, approfittando di una situazione contrattuale ancora non definita. Lautaro Martinez, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2023, che gli garantisce un ingaggio da 2,5 milioni a stagione ma, per ora, non pare intenzionato a rinnovarlo, come ammette il suo agente Alejandro Camano:

“Il rinnovo ci è stato offerto, ma stiamo bene così – ha dichiarato Camano a “Sport” – Valuteremo il progetto dell’Inter e le varie offerte che arriveranno”.

Ovvio che un attaccante da 19 gol stagionali, con ancora ampi margini di miglioramento, attiri su di sè l’interesse dei grandi club. Lautaro ha una clausola rescissoria da 111 milioni valevole solo per l’estero. Una cifra che fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza nerazzurra, ma che il suo agente ritiene sproporzionata in relazione all’ingaggio e alla cifra richiesta dai nerazzurri per lasciarlo partire: almeno 90 milioni. Se l’Inter non dovesse mettere sul piatto una proposta soddisfacente, potrebbe rischiare di perdere Lautaro. Non certo una prospettiva allettante per il club campione d’Italia, che punta a costruire un ciclo vincente.

