Calciomercato Inter: irrompe il Real Madrid tra Barcellona e Lautaro Martinez

Il Real Madrid avrebbe incontrato in Spagna gli agenti di Lautaro Martinez per formulare un’offerta all’Inter. 60 milioni in parte cash più il cartellino di Luka Jovic. Il giocatore avrebbe già trovato l’accordo con i Blancos per un ingaggio da 8 milioni a stagione.

Secondo la testata Sportmediaset il Real Madrid sarebbe piombato su Lautaro Martinez. La notizia giunta in tarda mattinata avrebbe del clamoroso. Lautaro Martinez, grande obiettivo dichiarato del Barcellona sarebbe vicinissimo al passaggio al Real Madrid. La svolta sembrerebbe essere stata nel viaggio spagnolo che gli agenti del giocatore avrebbero fatto nei giorni scorsi. Gli stessi avrebbero già trovato un accordo di massima tra la società e il giocatore per uno stipendio pari a 8 milioni a stagione, molto più degli 1,5 percepiti ora all’Inter.

Nulla di ufficiale e confermato ma viste le difficoltà nel fare mercato dell’Inter e arrivare agli obiettivi chiesti dal tecnco Antonio Conte, il 10 nerazzurro potrebbe essere il soggetto sacrificabile. L’offerta Real sarebbe di 60 milioni cash più il cartellino dell’attaccante Luka Jovic, arrivato la scorsa estate a Madrid ma deludendo le aspettative. Il centravanti serbo ha una valutazione da 40 milioni, facendo lievitare l’intero ammontare dell’operazione Martinez a circa 100 milioni di euro nelle casse dell’Inter tra liquidità fresca e nuovo cartellino.

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra sarebbe reinvestire subito il tesoretto su Kantè, vero e proprio pallino di Conte e riprovare l’assalto a Dzeko. Con Jovic, Kanté e Dzeko l’addio di Lautaro Martinez potrebbe essere meno amaro?

