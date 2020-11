Calciomercato Inter: idee Bernat, Alaba e Di Maria a parametro zero

Tre colpi per tornare a fare la voce grossa anche in Europa: l’Inter si muove sul mercato e lo fa mettendo nel mirino diversi giocatori in scadenza di contratto il prossimo anno. Il primo di questi è Angel Di Maria, ala del PSG, che già da tempo è in odore di partenza.

“El Fideo”, come viene soprannominato per via della sua esile corporatura, ha un ingaggio da ben 12 milioni all’anno ma, nonostante i suoi 33 anni, rimane uno degli esterni offensivi più talentuosi d’Europa. I numeri di questa stagione parlano di quattro gol in appena otto presenze tra campionato e coppa. Numeri importanti che ne testimoniano ancora una volta l’assoluto valore.

Angel Di Maria. Fonte immagine: Facebook

Gli altri due nomi che potrebbero finire sull’agenda nerazzurra sono quelli di David Alaba e Juan Bernat, entrambi profili importanti per rinforzare la fascia sinistra. Anche nel caso dell’austriaco, come riferisce Tuttosport, si parla di ingaggio da doppia cifra: ben 10 milioni, con Alaba che per rinnovare ne vorrebbe almeno 15.

L’unico sogno raggingibile potrebbe allora rivelarsi Juan Bernat: lo spagnolo non sta trovando più molto spazio, scalzato definitivamente da Mitchel Bakker. Per questo il PSG potrebbe decidere di liberarsene anche a costo zero. Starà all’Inter, a quel punto, decidere se affondare il colpo, tenuto conto che Bernat ha cominciato la propria carriera da esterno di centrocampo e potrebbe dunque tornare utile nel 3-5-2 di marca contiana.

