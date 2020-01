Calciomercato Inter: idea scambio Vecino-Allan con il Napoli

Inter e Napoli stanno discutendo di un eventuale scambio tra Matias Vecino e Allan. I due club in trattativa per l’affare Politano, sono in contatto per un clamoroso scambio tra centrocampisti.

Giorni e ore frenetiche nel calciomercato invernale. Protagoniste l’Inter e il Napoli che stanno trattando più operazioni in concomitanza. Dopo il mancato approdo alla Roma di Politano a seguito dello scambio fallito con Spinazzola, per l’esterno offensivo nerazzurro si à fatto sotto il Napoli, che ha offerto all’Inter 25 milioni a titolo definitivo (con formula di prestito con obbligo di riscatto). Da valutare anche il possiible inserimento nella trattativa di Llorente.

Ma nelle ultime ore si è creata un’altra idea tra i due club: un clamoroso scambio tra due centrocampisti. Matias Vecino, sul mercato da tempo e in rotta con Conte a Napoli ed Allan (uno dei più risentiti dalla famose multe imposte dal Presidente De Laurentiis) all’Inter. Al momento l’ipotesi è quella di una trattativa ancora sul nascere, ma di difficile realizzazione, soprattutto per la forte divergenza di valore tra i due giocatori. Allan infatti viene valutato almeno 50 milioni, Vecino solo 25. E se anche i due giocatori sono fuori dal progetto delle rispettive squadre, difficile pensare a uno scambio di questa portata nel breve termine.

Possibile però che l’Inter possa cedere sia Politano (a 25 milioni in obbligo di riscatto) che Vecino al Napoli in cambio del solo Allan, tenendo fuori Llorente dall’orbita Inter, con i nerazzurri che potrebbero tornare sul principale obiettivo per l’attacco, Olivier Giroud.

