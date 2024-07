Calciomercato Inter: idea Renan, salta Tessmann

Mancino e difensore centrale adattabile come laterale, Robert Renan Alves Barbosa, meglio noto come Renan, è la nuova idea dell’Inter per rimpolpare il reparto arretrato.

Il brasiliano è un classe 2003 di proprietà dello Zenit, ma attualmente è in patria all’Internacional per un prestito che durerà fino a dicembre.

Per quanto interessante, l’eventuale trattativa per vestire di nerazzurro Renan presenta due problemi non da poco: in primis il cartellino piuttosto elevato (il costo ancora non si conosce, ma pare sia una cifra considerevole) e l’impossibilità, in caso di acquisto, di ingaggiare altri extracomunitari essendovi solo uno slot dopo l’arrivo di Taremi.

E’ dunque una trattativa delicata per motivi che esulano dal puro aspetto tecnico, ma nelle settimane che seguiranno si saprà di più.

E’ saltato, invece, l’arrivo di Tanner Tessmann. Sembrava tutto fatto e invece no: le richieste degli agenti e la riluttanza di Tessmann ad accettare, causata dall’impossibilità di giocare da subito in nerazzurro per la grande concorrenza a centrocampo e il poco entusiasmo nell’andare in prestito per chissà quanto tempo, hanno causato lo stop all’affare.

Tessmann, dunque, resta al Venezia, ma probabilmente per poco: su di lui, infatti, ci sono Torino, Como e Parma, mentre dall’estero potrebbero presto farsi vivi Celtic e Brentford.

