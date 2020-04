Calciomercato Inter: idea Kean, ma l’Everton lo offre alla Lazio per Immobile

L’Inter tratta con Raiola l’arrivo di Kean. L’Everton, però, preferirebbe inserirlo nella trattativa per portare Ciro Immobile in Inghilterra.

Dopo il rinnovo di De Vrij ormai imminente, Mino Raiola sta provando a portarsi avanti in un’altra grande trattativa, che vedrebbe Moise Kean approdare in nerazzurro.

Il tutto grazie agli ottimi rapporti tra il noto agente e l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. Quest’ultimo, tra l’altro, non ha mai nascosto il forte amore per l’ex Juventus ad oggi in forza all’Everton.

La situazione è tutta da monitorare, l’asse Inter/Marotta-Raiola è più caldo che mai e le non ottime prestazioni del calciatore fanno intuire che un’offerta pari (o poco inferiore) ai 25 milioni possa andare più che bene al club inglese.

Everton che però, dal canto suo, prova a gestirsi il giovane in altro modo. Trova infatti conferme l’indiscrezione secondo la quale Carlo Ancelotti avrebbe fatto richiesta esplicita per avere Ciro Immobile della Lazio in vista della prossima stagione.

Ad oggi, immaginare un addio dal nostro campionato di quello che con ogni probabilità sarà il prossimo capocannoniere della Serie A sembra più che difficile, ma chissà che l’inserimento di una giovane promessa più un forte conguaglio non riesca far vacillare Lotito.

Ancelotti ci spera e attende. Raiola e l’Inter conversano come non facevano da un po’ di anni. Il calciomercato è già nel vivo…

