Calciomercato Inter: idea Dumfries

L’Inter cerca a destra un sostituto per il partente Hakimi. Piace Dumfries, decisivo nella vittoria dell’Olanda contro l’Ucraina.

L’Inter sprinta a destra per arrivare al sostituto di Hakimi. Il marocchino, tra i migliori esterni d’Europa per rendimento nell’ultima stagione, è in trattativa col PSG. I nerazzurri hanno bisogno di cederlo per fare cassa e ottemperare alle esigenze di bilancio. Ma vuole comunque mantenere alto il livello della rosa, per questo starebbe puntando Denzel Dumfries, giovane laterale olandese.

Il classe 1996 difende i colori del PSV e con la nazionale olandese si è reso protagonista del gol che ha deciso la sfida contro l’Ucraina. Terzino di spinta moderno, ha messo insieme tre gol e otto assist in quest’ultima stagione. Il PSV chiede almeno 20 milioni per la cessione, una cifra che l’Inter non dovrebbe avere problemi a spendere, soprattutto se arrivassero i soldi della cessione di Hakimi.

Inter, le alternative a Dumfries

Oltre a Dumfries, l’Inter tiene d’occhio altri laterali. Uno di questi è Marcos Alonso, un passato nella Fiorentina, ormai ai margini del Chelsea, che potrebbe decidere di lasciarlo partire anche a zero. Occhio anche a Emerson Royal, ex Betis di ritorno al Barcellona, che Ausilio ha messo da tempo nella lista dei desideri e che i blaugrana starebbero pensando di inserire in uno scambio, con annesso conguaglio, per Lautaro Martinez.

